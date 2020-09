Workshops voor vrijwilligers

GEM. RHEDEN – Het Loket Vrijwilligerswerk van welzijnsorganisatie Incluzio biedt vrijwilligers dit najaar diverse leerzame workshops aan. Zo staat op donderdag 15 oktober Het Nieuwe Werven op het programma, waarin het werven van nieuwe vrijwilligers centraal staat. Profileren Kun je Leren is het thema van de workshop op donderdag 29 oktober. Hoe maakt je een organisatie zichtbaar? Op 5 november leren deelnemers in de workshop Opvallende Vacatures Schrijven hoe zij een opvallende tekst maken om vrijwilligers naar hun organisatie te krijgen. Op 26 november is de workshop Zelf een eLearning Maken, waarin vrijwilligers zelf een online cursus of training kunnen opzetten. De workshops zijn van 19.30 tot 22.00 uur in Rheden. Aanmelden kan via fokan@incluzio.nl of 0683626763.