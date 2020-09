GEM. BRUMMEN – Het project Muziek in de achtertuin was een groot succes. Mede dankzij lokale zorginstellingen, Provincie Gelderland, Arpalisa en Stichting Welzijn Brummen konden 36 zeer persoonlijke tuinconcerten worden gegeven. Daarmee zijn bijna 200 mensen blij gemaakt met een privé-serenade vol ontspanning, aandacht en plezier.

Muzikanten en zangers brachten een bezoek aan achtertuintjes en tuinen van zorgorganisaties. Met de muziek werd contact gelegd en tijdens de optredens was tijd en ruimte voor een lach en een traan. Er werd meegezongen, herinneringen opgehaald en hier en daar zelfs een dansje gedaan. Muziek bracht mensen in beweging, zowel fysiek als geestelijk. “Door de tonen van de muziek werd er speels een weg gevonden naar aansluiting op de gemoedstoestand van onze cliënten. Hierdoor gingen ook weer andere luikjes open. Dat gaf ook weer nieuwe verbindingen met elkaar”, aldus één van de aanwezigen. En dit allemaal dankzij maatjes, mantelzorgers en medewerkers van Buurtzorg, Riwis, De Mollenhof, Onze Droom, Studio Actief, In Groene Handen, het Geheugensteunpunt en Zigtrijk, die optredens hadden aangevraagd.

Ter afsluiting van dit project wordt op woensdag 7 oktober een workshop Muziek in de Zorg gehouden voor partners uit de zorg, hun collega’s en mantelzorgers. De workshop biedt concrete handvatten over de inzet van muziek voor het welbevinden van ouderen. Opgave voor deze workshop kan tot uiterlijk 1 oktober via m.bolt@welzijnbrummen.nl of tel. 06-57413302 o.v.v. naam, telefoon en mailadres. De workshop vindt plaats in het Buurthuis in Leuvenheim en duurt van 13.00 tot 15.00 uur.