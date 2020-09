BRUMMEN – Knooppunt Mantelzorg Brummen organiseert de workshop Mantelzorger in Balans. Deze bestaat uit vijf bijeenkomsten en is bedoeld voor mantelzorgers die op zoek zijn naar meer balans in hun dagelijks leven.

Mantelzorgers hebben soms moeite de balans te behouden tussen zorg en andere belangrijke zaken in hun leven: werk, gezin, vrije tijd. In deze workshop worden de drie pijlers zorg, privé en welzijn uitgediept. Hoe is de situatie van de mantelzorger, is hij of zij in balans en hoe kan dit eventueel worden veranderd? De workshops bestaan uit het delen van ervaringen, psycho-educatie opnemen en het uitvoeren van opdrachten. Die combinatie zorgt volgens het Knooppunt Mantelzorg hoe dan ook voor nieuwe inzichten en nieuwe stappen vooruit.

De workshops vinden plaats op donderdagen 15 en 29 oktober, 12 en 26 november en 10 december, van 13.00 tot 14.30 uur in Plein Vijf in Brummen. Deelname is gratis. De begeleiding is in handen van mantelzorgconsulent Karin van Aalst. Aanmelden kan tot en met maandag 12 oktober via mantelzorg@welzijnbrummen.nl of tel. 0575-561988.