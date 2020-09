Woonzorgnet opent nieuwe Werk aan de Winkel locatie in Rheden

RHEDEN – Op maandag 7 september 2020 wordt de nieuwe locatie van Werk aan de Winkel in Rheden officieel geopend. Werk aan de Winkel is een initiatief van Woonzorgnet en biedt een informatie- en ontmoetingsplek voor en door de (kwetsbare) inwoners van de gemeente Rheden op het gebied van participatie, herstel en activatie. Nelleke Vos, Teamleider van Woonzorgnet locatie Haverweg in Rheden, is initiatiefnemer van de nieuwe Werk aan de Winkel locatie: “Maandag 7 september vanaf 13.00 uur is de officiële opening. Bas Steenbergen is de directeur van Woonzorgnet. Hij verzorgt samen met wethouder Gea Hofstede en mij het officiële gedeelte. De opening kunnen we in verband met de huidige maatregelen helaas niet zo groots vieren als we eigenlijk in gedachten hadden, maar we gaan er een bijzonder moment van maken.”

Werk aan de Winkel wordt gerund door een ervaringsdeskundige, begeleiders en cliënten van Woonzorgnet. “Werk aan de Winkel wordt de uitvalsbasis voor ambulant werken, dagbesteding en activerend werk”, vervolgt Nelleke. “Ook inwoners die al ondersteuning krijgen van Woonzorgnet komen straks bij ons over de vloer om elkaar of een begeleider te zien. Ook zetten we in op de verbinding met de buurt. Een echte ontmoetingsplek dus, waar iedereen welkom is en waar we ondersteunen in en op zoek gaan naar manieren om mee te doen.”