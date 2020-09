Winter Montmartre in Doesburg

DOESBURG – Op zondag 4 oktober is er een Montmartre Markt in Doesburg. Bij LOC 17 kunnen bezoekers zich van 10.00 tot 17.00 uur in Franse sferen wanen. Op de markt zijn leuke kramen met Franse producten te vinden, maar ook antiek, brocante, kunst curiosa en boeken. De Franse musette mag natuurlijk ook niet ontbreken. Op een sfeervol terras kan genoten worden van de muziek van Pierre en Gerdy met heerlijke Franse Chansons et Musette. De in- en uitgang van de markt is uitsluitend via de Turfhaven en niet via de IJsselkade. Parkeren is gratis en kan bij de Turfhaven, De Linie en bij de IJzergieterij Doesburg. Bij LOC17 aan de Turfhaven zijde is een speciale parkeerplaats voor fietsen. Om de markt veilig te laten verlopen, is aantal maatregelen getroffen. De publieksstroom wordt gereguleerd en er vindt een triage plaats bij de ingang. Zondag 15 november is er nogmaals een Montmartre Markt op dezelfde locatie van 11.00 tot 16.30 uur

