Winnaars Wintercompetitie Dorpen eindelijk bekend

REGIO – De Wintercompetitie Dorpen, voor tennisteams uit de regio, is onlangs alsnog afgesloten en de winnaars zijn bekend. Het herenteam Eerbeek 3 en damesteam Brummen 2 mochten de winst op hun naam schrijven.

Het is weliswaar wat laat voor de afsluiting van de Wintercompetitie, maar na een lange onderbreking door corona, heeft de organisatiecommissie besloten alsnog de laatste kampioenskandidaten te laten spelen om de eerste en tweede plaats. Bij de heren streden Eerbeek 3 en Dieren 3 om de overwinning en ging het Eerbeekse team er met de eerste prijs vandoor. Bij de dames was al wel een winnend team bekend: Brummen 2 (foto). De organisatie kon de winnende teams mooie bekers uitreiken.

In totaal namen 15 herenteams deel aan de tenniscompetitie: 6 teams uit Eerbeek, 1 team uit Brummen, 3 teams uit Dieren, 4 teams uit Loenen en 1 team uit Klarenbeek. De dames waren met 6 teams vertegenwoordigd: 2 uit Eerbeek, 2 uit Brummen en 2 uit Dieren.

Op maandag 28 september gaat de Wintercompetitie Dorpen 2020/2021 van start. Er hebben zich 6 damesteams en 13 herenteams opgegeven voor de dames- en herendubbels. De wedstrijden worden overdag gespeeld, zowel in de ochtend als in de middag. De organisatie hoopt dat corona dit jaar geen roet in het eten gooit en het afsluitende toernooi kan worden gespeeld op 29 maart volgend jaar.