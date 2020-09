WiekentRheden bijna van start

RHEDEN – Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het kunstweekend WiekentRheden; Rheden laat dan zien wat voor talent er in het dorp is. Er zijn voorstellingen, rondleidingen en exposities. Op zondag is er ook een kunstroute.

Het kunstweekend gaat zaterdag om 12.00 uur van start met ‘Heel Rheje leert van vroeger en nu’, een voorstelling van Margo van Stratum. Deze vindt plaats in en rond de Dorpskerk en in het Jonkvrouw Brantsencentrum in Rheden. Verder zijn er zaterdagmiddag workshops (schrijven, dans, schilderen, muziek), wordt er samen gegeten en zijn er op zondag 13 september nog meer locatievoorstellingen, -workshops en tentoonstellingen.

Voor en na de voorstellingen op 12 september worden er rondleidingen in de kerk georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen dan onder leiding van een gids een kijkje nemen in de eeuwenoude toren en de gewelven boven de kerk in Rheden.

De etalages in (en nabij) de Groenestraat hangen dit weekend vol met kunst van beeldend kunstenaars uit het dorp. Zo staat er een werk van beeldhouwer Anketien van Zellingen bij voormalig herenkapper Fred Dikker en hangen er foto’s van landschapsfotograaf Sander Grefte tussen de Fiatjes bij Beekman.

Zondag begint het programma met yoga bij zonsopkomst in Buurttuin Zwarteweg. Daarna is er een ontbijt met kunstpresentaties. Onder een treurbeuk danst Eva de Jager de voorstelling Cyclus. ’s Middags is er de Kunstroute. Tijdens die exposeren twintig kunstenaars op acht locaties, waaronder de GS Staalwerkenfabriek, waar ’s middags een programma is met live acts.

De Kunstroute is vrij te bezoeken. Voor andere onderdelen van WiekentRheden moet gereserveerd worden. “Doe dat snel want wegens de coronabeperkingen is het aantal plaatsen dit jaar zeer beperkt”, aldus de organisatie.

wiekentrheden.nl