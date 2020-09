Wethouder Budel reikt de Sjorsprijs uit aan tekenwedstrijdwinnaar

SPANKEREN – Op de vraag wie er allemaal wel eens tekent, gingen alle handen omhoog in de klas van Cas. “Maar ik ben de winnaar”, riep Cas. Wethouder Marc Budel overhandigde hem de prijs voor zijn prestatie. Cas won met zijn tekening voor het Sjorsboekje een prijs. Zijn hele klas, groep 4/5 van de Prinses Margrietschool in Spankeren gaat een middag lasergame onder begeleiding van Sportbedrijf Rheden.

Cas’ tekening siert de voorkant van het boekje Sjors Sportief & Sjors Creatief die alle kinderen in gemeente Rheden ontvangen. Elk jaar wint één basisschoolleerling de prijs voor de winnende tekening.

Dit jaar verschijnt de vijfde editie van Sjors Sportief & Sjors Creatief. Ieder kind van groep 1 t/m 8 in gemeente Rheden ontvangt het Sjors Sportief & Sjors Creatief op school. Het boekje staat boordevol sportieve en creatieve workshops waar basisschoolleerlingen zich (vaak gratis) voor kunnen inschrijven. Een leuke manier voor kinderen om zich te oriënteren op het gebied van sport en cultuur in de gemeente Rheden. Daarna kunnen ze kiezen voor een bepaalde sport of culturele cursus.

De online inschrijving start op woensdag 2 september om 14.30 uur via de website www.sjorssportief.nl.