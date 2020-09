Werk aan de Winkel start in Rheden

RHEDEN – Mensen met een kwetsbaarheid kunnen sinds afgelopen week ondersteuning krijgen op het gebied van wonen en werk bij ‘Werk aan de Winkel’ aan de Oranje weg in Rheden. Deze ‘winkel’ is opgestart door Woonzorgnet. Zij wil hiermee gerichte ondersteuning bieden aan haar cliënten op het gebied van wonen en werk. “Het is een plek vóór, maar vooral ook gerund door kwetsbare mensen.”

Met inzet van onder andere ervaringsdeskundigen biedt Werk aan de Winkel informatie, voorlichting en praktische ondersteuning. Er worden informatieavonden gehouden, cursussen gegeven en ook kunnen mensen daar terecht voor hulp bij financiële zaken, om samen te koken of te samen te eten. Werk aan de Winkel is een plek die verbinding maakt tussen cliënten en de maatschappij. Bovendien is het ook een plek waar andere inwoners en instanties, die te maken hebben met psychische en sociale problemen, terechtkunnen. Denk daarbij aan buurtbewoners en ook de wijkcoach of de huisarts.

Woonzorgnet houdt zich vooral bezig met Beschermd wonen. Door te starten met Werk aan de Winkel draagt Woonzorgnet bij aan de vorming van een inclusieve samenleving. Het biedt een omgeving waarin mensen met een psychische beperking volop kunnen meedoen. Daarnaast wil Woonzorgnet haar diensten op het gebied van wonen, werken en leren uitbreiden en zo bijdragen aan het vermaatschappelijken van de doelgroep. Het accent ligt daarbij meer dan ooit op meedoen binnen relevante netwerken en participeren.

Bijschrift: Na de opening werd de welkom-vlag buiten gezet door Ervaringsdeskundige en huismeester.