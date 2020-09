Weer illegale storting in regio

DIEREN – Langs het Kanaal vanaf de Broekdijk richting Dieren is vorige weer een illegale stort geweest, meldt een lezer. Het lijken een soort van houten bloembakken. “Waar zijn we mee bezig! Shame on you!”, aldus de verontwaardigde melder.

Foto: Klaas van der Hoeven