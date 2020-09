Weer ijverig met brei- en haakpennen

LOENEN – Vaak hadden de dames er bij het bestuur van het ontmoetingscentrum De Bruisbeek al om gevraagd: kan het haak- en breicafé weer plaatsvinden. Ze hadden deze gezellige bijeenkomsten lang moeten missen.

Nu de coronaregels wat soepeler zijn geworden, durft het bestuur het weer aan om, op gepaste afstand, de dames weer uit te nodigen om ijverig bezig te gaan. Vrijdag 11 september was de eerste bijeenkomst na de gedwongen stop. De opkomst was meteen goed. Uit Loenen en ook uit de omliggende dorpen kwamen de bezoekers naar de Bruisbeek.

Ria Blom was blij dat er weer een start kon worden gemaakt. Zij heeft een flinke groep trouwe deelnemers die haar lieten weten het weer erg fijn te vinden om naar deze middagen te komen. Niet alleen om een leuk haak- of breiwerkje te maken, maar ook om even gezellig bij te praten over familie- en dorpsgebeurtenissen. Waar nodig gaf Ria adviezen, maar ook de ervaren breisters vertelden graag aan beginners hoe ze het best konden werken.

Om de twee weken is er voortaan weer een brei- en haakcafé in De Bruisbeek. De volgende bijeenkomst is op vrijdag 25 september. De aanvang is om 14.00 uur.

Foto: Martien Kobussen