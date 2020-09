Wandelexcursie Landgoed Engelenburg

BRUMMEN – Na lange tijd start IVN Eerbeek op zondag 13 september weer met een wandelexcursie. Deze wandeling zal plaatsvinden op en rondom het Landgoed Groot Engelenburg in Brummen.

Het landgoed is ruim 50 hectare groot en al sinds begin 1900 opengesteld voor wandelaars. Dat Groot Engelenburg al eeuwenoud is, blijkt uit vondsten uit de achtste eeuw in de kelders van het kasteel.

In en rondom de baan groeien en bloeien door het jaar heen zeker honderd verschillende plantensoorten. Tevens zijn er dassen, vossen, hazen, reeën en konijnen te vinden en de bijzondere ijsvogel en kleine ijsvogelvlinder.

De wandeling begint om 14.00 uur bij de oprijlaan van het landgoed. Het aantal deelnemers is beperkt. Opgeven kan via

excursies@ivn-eerbeek.nl of via tel. 06-47368561. Meedoen aan de wandeling is kosteloos, een gift als blijk van waardering wordt op prijs gesteld.

www.ivn-eerbeek.nl