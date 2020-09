Wandelen over Klarenbeekse Klompenpad

KLARENBEEK – Afgelopen zondag vond deel twee plaats van de wandeltocht de 4! van Klarenbeek. Ruim zeventig mensen deden mee en liepen 5 of 10 kilometer. De tocht ging voor een groot deel over het Klarenbeekse Klompenpad dat kort geleden is opengesteld. Het pad ging door de weilanden van het Hooiland waarbij ook nog een stukje van het oude oerbos Het Beekbergerwoud viel te bewonderen. Herman Konijnenberg van SC Klarenbeek wees de deelnemers bij de start met een meetlat op het belang van anderhalve meter afstand vanwege corona. Ook vroeg hij hen of ze gezondheidsklachten hadden.

Foto: Martien Kobussen