Wandelen met Walk en Talk

VELP – In Velp gaat vanaf 10 september de wandelgroep Walk and Talk van start onder leiding van twee professionele, geaccrediteerde leefstijlcoaches. Iedereen die iets aan zijn of haar conditie wil doen en aan de slag wil met een gezondere leefstijl kan zich aansluiten voor een tienweekse challenge. De coronamaatregelen worden uiteraard in acht genomen. Er wordt gewandeld op de donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Tijdens elke wandeling wordt er aandacht besteed aan een leefstijlthema zoals ‘wat betekent minder stilzitten voor de gezondheid’.

Doel is om na 10 weken enkele kilometers achter elkaar te wandelen, en de challenge wordt half november afgesloten met een ik-heb-het-gehaald feestje.

Op donderdag 10 september wordt er een korte welkomstwandeling gemaakt waarbij deelnemers kennis maken met elkaar en met de leefstijlcoaches Sandra de Jonge en Corine ter Brugge. Op 17 september wordt er echt gestart. De startlocatie is vóór het gebouw van het Aeres VMBO aan de zijde van de Beukenweg in Velp. De kosten bedragen 5 euro per keer. Meer informatie en aanmelding kan via leefstijlcentrumveluwezoom@gmail.com of tel. 06-51271094.