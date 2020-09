Walking football bij Sportclub Brummen weer van start

BRUMMEN – Na een (corona)rustperiode van vele maanden is het voetbalfestijn inmiddels weer begonnen. Dit betekent dat ook de activiteiten bij Sportclub Brummen zijn opgestart. Zo zijn op maandagmorgen de walking-footballers weer actief op sportcomplex De Hazenberg.

Al sinds 2018 heeft de Brummense voetbalclub een afdeling walking football, waarbij eenieder die van voetbal houdt maar het hoge tempo van de sport niet meer zo ziet zitten toch in beweging blijft. In principe is het bestemd voor 55-plussers. Walking football is onderdeel van ‘Brummen Beweegt’ en betekent eigenlijk voetballen in een rustig looptempo. Het is bedoeld voor iedereen die van voetballen houdt en een leeftijd heeft bereikt waarin hardlopen geen optie meer is en die wekelijks een paar uurtjes actief wil zijn.

Walking football vindt elke maandagochtend van 09.00 tot 10.30 uur plaats op het kunstgrasveld van sportpark De Hazenberg. Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen op de website van Sportclub Brummen of beter nog een keer langskomen tijdens een training.

De Walking football-afdeling is destijds van start gegaan met een zestal leden, maar is inmiddels uitgegroeid tot een groep van ongeveer twintig voetballiefhebbers. Onder leiding van Bert Garssen is er aandacht voor het sportieve gedeelte, maar ook het sociale aspect wordt niet vergeten. Na afloop is er gelegenheid om uitgebreid over alles en nog wat na te praten onder het genot van een (gratis) bakje koffie. Voor meer informatie over Walking football kan contact worden opgenomen met Bert Garssen via tel. 06 – 53782074.

Naast de maandagochtendactiviteit van walking football is er op dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen vanaf 09.00 uur een bewegingscircuit voor 55-plussers. Op donderdagochtend kan worden deelgenomen aan een wandeltraject. Voor informatie over deze activiteiten kan men bellen met Marinus van Tent Beking, tel. 06-10556883 of Maaike Jeronimus, tel. 06-48478478. Zij kunnen inlichtingen verstrekken over ‘Brummen Beweegt’. Informatie opvragen kan ook via secretariaat@sportclubbrummen.nl kan men ook alles te weten komen.