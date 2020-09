VV Oeken heeft nieuwe kledingsponsor

OEKEN – Voetbalvereniging Oeken is een samenwerking aangegaan met 100% Teamwear. De vereniging gaat spelen in kleding van Puma. Het nieuwe tenue heeft de kenmerkende horizontale blauw-witte zebrastrepen.

100% Teamwear is een bedrijf sportteams kleding aanbiedt van grote merken. “Wij zijn enorm trots op de samenwerking met 100% Football en de keuze voor PUMA als kledingmerk. Deze stap past binnen de ontwikkeling en groei van de vereniging. Deze combinatie geeft ons de uitstraling die past bij onze sportieve ambities”, aldus voorzitter van vv Oeken, Emile Jager.

De club speelde tot nu toe in kleding van sportmerk KWD.