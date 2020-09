Vuil verzameld in Velp-Zuid

VELP – Sigarettenpeuken, bierblikjes, lege flesjes en mondkapjes. De zeventien mensen die zaterdag in Velp-Zuid de straat op gingen met een knijper en vuilniszak kwamen allerlei vuil tegen. Het belandde in tientallen vuilniszakken en zeker twintig straten zien er weer picobello uit.

De schoonmaakactie werd georganiseerd door Burennetwerk Velp-Zuid op World Cleanup Day. Richard de Geest van het burennetwerk kijkt redelijk tevreden terug op de actie. “Er deden niet overdreven veel mensen mee en dat komt mede door corona. Daardoor lieten toch veel mensen het afweten. Maar gezien de omstandigheden vond ik het een aardige opkomst. We hebben toch een behoorlijk deel kunnen opruimen. Zelf heb ik een stuk of vier straten gehad.”

De gelegenheid werd zaterdag ook aangegrepen om een buurtschouw te houden. Er werd gekeken hoe de buurt er bij lag en of er actie nodig was. De Geest: “We kwamen straatmeubilair tegen dat niet in orde was en ook onder andere overhangend groen. Dat geven we door aan de gemeente en die kan er weer mee aan de slag gaan.”

Het burennetwerk is van plan om twee keer per jaar een dergelijke actie te gaan doen. “En uiteraard hopen we dan dat er wat meer mensen meedoen.” De eerstvolgende keer is waarschijnlijk in maart, zo geeft hij aan. Dan is de jaarlijks terugkerende vrijwilligersdag NLdoet van het Oranjefonds.

Foto: Han Uenk

facebook.com/burennetwerk.velpzuid