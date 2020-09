Vrouwenkoor Te Gek gaat weer zingen

EERBEEK – Donderdag 10 september is Vrouwenkoor Te Gek weer gestart met repetities. Helaas kan het koor vanwege de RIVM-regels nu niet op haar vaste locatie van Uitspanning de Vroolijke Frans repeteren, maar in de kerkzaal van Cultuurhuis Pater Dekker in Eerbeek is een mooi alternatief gevonden. Deze kerkzaal is groot en hoog, met de nodige ventilatie van ramen en deuren die open kunnen, en het mogelijk om op 1,5 meter afstand van elkaar weer te gaan starten.

De koorleden konden niet wachten om weer te beginnen, ze hebben het samen zingen, de saamhorigheid en de gezelligheid ontzettend gemist. Natuurlijk is er, in de tijd dat niet gezongen kon worden, alles aan gedaan om het contact met het hele koor goed te onderhouden. Door in kleine groepjes samen te komen en later ook met het hele koor samen koffie te drinken bijvoorbeeld. Tevens was er een heel gezellige afsluitavond voor de vakantie, bij een koorlid in de tuin met lekkere hapjes en een drankje.

Nieuwe dames die geïnteresseerd zijn in dit gezellige en sociale koor zijn van harte welkom. Vooraf even aanmelden bij Diny van Engeland via tel. 06-51246109 of dinyvanengeland@gmail.com.