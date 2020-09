Vroolijke Brocante in Broek

BRUMMEN – Op zondag 20 september wordt voor de zesde keer een brocantemarkt gehouden in de tuin van Uitspanning de Vroolijke Frans in Brummen (Broek). Deze markt gaat door bij mooi weer en onder voorbehoud van definitieve toestemming in verband met Covid-19. Met ruim 40 deelnemers is het heerlijk struinen langs de met zorg ingerichte kramen, om daarna neer te strijken op het sfeervolle terras voor het nuttigen voor een hapje en drankje. Tijdens de markt zal er ook live muziek te zien en te horen zijn. In een landelijke omgeving kunnen brocanteliefhebbers gezellig en ontspannen schatgraven, want op deze zondag presenteren de deelnemende brocanteurs een verrassend en gevarieerd aanbod. De markt is van 10.30 tot 16.30 uur. Entree en parkeren is gratis.

vroolijkebrocante@gmail.com