Vredesweek op Callunaplein

DIEREN – In de week van 19 tot en met 27 september wordt landelijk de Vredesweek gehouden. De Ambassade van de Vrede, afdeling Dieren/Ellecom, deelt daarom vrijdag 25 september rond 16.00 uur witte rozen uit op het Callunaplein in Dieren. Het thema van de Vredesweek is ‘vrede verbindt verschil’. Door naar elkaar te luisteren en met elkaar te praten, nemen vooroordelen en discriminatie af. Er ontstaat dan vertrouwen en onderlinge verschillen kunnen door burgers worden overbrugd. “Deze Vredesweek willen wij met elkaar werken aan de acceptatie en erkenning van die verschillen”, aldus de Ambassade van de Vrede.