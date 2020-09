Volop Velp geslaagd

VELP – Zo’n drieduizend bezoekers wisten zondagmiddag 20 september het centrum van Velp te vinden om mee te genieten van het evenement Volop Velp. Ondernemersvereniging Veelzijdig Velp had een echt Velps evenement georganiseerd.

Naast de tientallen kramen, met een gevarieerd aanbod, was er een aantal proeverijen waar het publiek zich tegoed kon doen aan eten en drinken. Veel aandacht ging deze middag uit naar het amusement. De straatartiesten toverden bij de mensen in ieder geval een glimlach op het gezicht en soms wel een schaterlach als ze bijvoorbeeld met Tattoo Papa werden geconfronteerd. Volop Velp werd muzikaal opgeluisterd door de Marskramer, een van de straatartiesten, het dweilorkest 94½ en Los Mayas en Christiaan vanaf het podium in de Parkstraat.

Volgens Jan Huurman, die dit evenement voor de ondernemersvereniging organiseerde, lag de uitdaging vooral in de beantwoorden van de vraag hoe dit evenement voor bezoekers en deelnemers zo veilig mogelijk kon verlopen. In het hele centrumgebied werd daarom een eenrichtingsverkeer ingesteld. “99,9 procent van de bezoekers hielden zich op een voorbeeldige manier aan deze regel. Als dank aan het volgen van de juiste route werden er zo’n zeshonderd presentjes uitgedeeld in de vorm van rozen, koekjes, handige disinfectiesprays en flesjes water.

“Uitzonderingen waren er helaas ook”, aldus Huurman. “Een van de bezoekers liet zich op een onbedaarlijke manier uit tegenover een van de promotiedames, die de bezoekers vriendelijk verzochten te looproute te volgen.”

Organisator Jan Huurman was in eerste instantie bevreesd dat er op enig moment teveel mensen op het evenement af zou komen en er maatregelen getroffen moesten worden. Ieder half uur was er op de Facebookpagina van Veelzijdig Velp een ‘druktemeter’ te zien die aangaf wat de stand van zaken was. Midden op de middag werd het inderdaad drukker, maar gelukkig hoefde daar niet op ingegrepen te worden. De ondernemers kijken terug op een geslaagd evenement.