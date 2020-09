Volleybalvereniging Volta weer van start

VELP – Na een half jaar pauze is volleybalvereniging Volta uit Velp deze maand weer gestart met haar trainingen. De leden vinden het fijn om na zo’n lange periode weer te kunnen sporten en elkaar te kunnen ontmoeten. Volta is een gezellige, kleine vereniging waar wekelijks met veel enthousiasme getraind wordt. Iedereen vanaf 18 jaar is welkom om twee keer vrijblijvend mee te trainen. Er wordt iedere dinsdagavond getraind van 20.30 tot 22.00 uur in de Dumpel in Velp. Wie meer informatie wil of zich wil aanmelden, kan contact opnemen met Martin Spaander via info@voltavolley.nl of tel. 06-28152534.