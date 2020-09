Vlooienmarkt in Doesburg

DOESBURG – Op het terrein naast museumtuin ‘t Olde Ras aan de Drempterdijk in Doesburg wordt op zondag 13 september een vlooienmarkt gehouden. De organisatie heeft het terrein corona-proof ingericht. Met brede paden en een eenrichtingsroute kunnen bezoekers veilig komen snuffelen. De markt is van 9.00 tot 16.00 uur. Kinderen tot 12 jaar hebben onder begeleiding van een volwassene gratis toegang. Volwassen betalen 3 euro entree. Zelf spullen verkopen is ook mogelijk. Via via www.animo-vlooienmarkten.nl of tel. 06-39108152 kan een plekje gereserveerd worden. Er zijn toiletten en er is catering met terras aanwezig.