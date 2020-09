Vitesse deelt seizoenskaarten uit in Rheden

DE STEEG – Het was aan burgemeester Carol van Eert om voor Sinterklaas te spelen, maar eigenlijk waren het oud-spelers van Vitesse die afgelopen donderdag 24 september seizoenskaarten uitdeelden in het gemeentehuis van Rheden in De Steeg. De spelers kochten de kaarten om de club te steunen in deze moeilijke tijd en gaven ze weg via de sociale tak Vitesse Betrokken.

De jaarkaarten zijn uitgedeeld aan mensen die zich in de afgelopen maanden bijzonder hebben ingezet, voor anderen via maatschappelijke organisaties bijvoorbeeld. Maar ook voor mensen die de kans hebben gegrepen om aan zichzelf te werken waren er kaarten. “De kaarten zijn bestemd voor mensen die iets bijzonders doen voor anderen of zelf de weg naar boven hebben gevonden en op wie wij heel trots zijn”, aldus burgemeester Carol van Eert. “Dit zijn mensen die laten zien hoeveel veerkracht er in de samenleving zit, mensen met het hart op de goede plek, die er ondanks problemen het beste van maken.”

Rheden mocht 16 kaarten weggeven. Een aantal daarvan gaat rouleren binnen het jongerenwerk van Incluzio, de PlusBus en Woonzorgnet. De andere kaarten zijn verdeeld onder individuele inwoners. Neem de dame die zich buitengewoon heeft ingezet binnen het meldpunt coronahulp van de gemeente, de jongeman die zich vrijwillig inzet om kansarme jongeren te helpen of de vader en zoon die in coronatijd voedselpakketten rondbrachten in Velp.

Ook in Arnhem en omliggende gemeenten worden dezer dagen seizoenskaarten uitgedeeld, eveneens via gemeenten of welzijnswerk.

Foto: Vitesse-directeur Pascal van Wijk overhandigt symbolisch seizoenskaarten aan burgemeester Carol van Eert, die ze mag uitdelen