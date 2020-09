Violenverkoop Rhedense Vogelvrienden

RHEDEN – Ook dit jaar verkopen De Rhedense Vogelvrienden weer mooie violen. Wegens corona verkopen de Rhedense Vogelvrienden dit jaar niet deur aan deur maar zijn de violen te bestellen. Er zijn diverse kleuren beschikbaar: wit, geel, paars/blauw, rood/bruin. De verkoop gaat per bak van 18 violen voor 6 euro. Naast violen wordt er ook goede kwaliteit potgrond verkocht voor 4 euro per zak. Bestellingen kunnen gemaild worden naar paul.zweers@live.nl. Bestellen kan tot vrijdag 25 september. De bestelling worden thuis afgeleverd op vrijdag 9 oktober en zaterdag 10 oktober. Betalen kan gepast bij aflevering. Bij het clubgebouw aan Mauritiusstraat 58 in Rheden zijn op 9 en 10 oktober tussen 10.00 en 14.00 uur een beperkte hoeveelheid violen te koop.