Verhalen van ouderen gebundeld in Terug naar Thuis

DIEREN – In het project Terug naar thuis wordt ouderen naar de verhalen van hun leven gevraagd, die worden opgetekend door vrijwilligers. De mooiste verhalen worden, samen met een mooie foto, gebundeld in een boek, dat dit najaar moet verschijnen.

Madeleene Oomens uit Dieren is één van de ouderen de worden geïnterviewd voor het project. Haar ‘buurvrouw’ Marianne Reijnders is al jaren bezig om de verhalen van mevrouw Oomens op te schrijven. Normaliter wordt de serie interviews besloten met een bezoekje naar een bijzondere plek uit het verleden, voor mevrouw Oomens haar geboortegrond in Eerbeek. Vanwege de hitte kon dit uitstapje nit doorgaan en daarom werd bij haar thuis een ontmoeting met haar achterkleinzoon Bauke Lennart Meinderstma gearrangeerd. Een enorme verrassing, want door de coronacrisis had zij hem al maanden niet gezien. “Hoe zal zijn leven er uit zien als hij mijn leeftijd heeft?,”vraagt mevrouw Oomens zich af, als ze de kleine jongen zijn eerste voorzichtige stapjes ziet zetten, achter háár rollator. “In je hele leven ben je bezig de essentie van het leven te doorgronden. Bij Bauke is alles nog min of meer blanco. Zelf bouw ik in deze fase alsmaar af en lever in.”

Terug naar huis is een project van journalist Marjon Weijzen en fotograaf Jikke Göbel. Schrijvers noteren de verhalen van ouderen. Na vijf interviews wordt samen een uitstapje gemaakt naar een vroeger ‘thuis’. Een selectie van de verhalen, en de foto’s die Jikke bij de uitstapjes maakt, wordt gebundeld in het boek Terug naar huis – van oude dingen en mensen die voorbij gaan. Als er voldoende exemplaren worden besteld, komt het eind november uit. Bestellen kan via crowdfundingsplatform Voordekunst. voordekunst.nl/projecten/10543-terug-naar-huis-1

Foto: Jikke Göbel

Foto: Vier generaties samen, met rechts Madeleene Oomens en haar achterkleinzoon Bauke