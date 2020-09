Vergadering Dorpsraad Brummen

BRUMMEN – Op woensdag 30 september houdt dee Dorpsraad Brummen weer een openbare vergadering in Plein 5. Tijdens de vergadering worden de aanwezigen bijgepraat over diverse onderwerpen die binnen het dorp Brummen spelen. Verschillende commissies informeren over de lopende projecten. Ook wordt er afscheid genomen van twee bestuursleden en worden drie nieuwe bestuursleden welkom geheten. Visit Brummen-Eerbeek geeft een presentatie.

Alle inwoners van het dorp Brummen en andere geïnteresseerden zijn dan ook van harte uitgenodigd. Inloop is vanaf 19.30. De vergadering begint om 20.00 uur. Aanmelden kan tot en met zondag 27 september via secretariaat@dorpsraadbrummen.nl