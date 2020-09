Velpse goudsmeden maken Awards voor internationaal beachvolleybal-evenement

VELP – Juweliershuis Aalbers in Velp is gevraagd om de Awards te maken voor het internationale beachvolleybal-evenement King of the Court. Tijdens dit evenement nemen de beste beachvolleybalteams uit de hele wereld het in Utrecht tegen elkaar op. Zowel mannen als vrouwen spelen hier voor het eerst dit internationale evenement op Nederlandse bodem sinds het stilleggen van de sport door het coronavirus.

Goudsmid Raymond Herman kijkt met trots terug op wat hij en zijn medewerkers hebben neergezet. Herman: “Op verzoek van King of the Court hebben wij deze prachtige prijzen in ons eigen goudsmedenatelier in Velp mogen maken. Na goedkeuring van dit specifieke ontwerp zijn wij samen de uitdaging aangegaan om deze bokalen te vervaardigen. Het ontwerp bestaat uit een vergulde zilveren halve volleybal waaruit een mat gepolijste kroon steekt. Daar het evenement op het laatste moment groen licht heeft gekregen na de vele veiligheidsmaatregelen, zijn wij met z’n zessen de afgelopen dagen tot laat bezig geweest om deze prachtige bokalen te maken.”

King of the Court is een relatief nieuw evenement dat sinds 2017 bestaat. Het beachvolleybalveld wordt verdeeld in een winnaarskant en een uitdagerskant. Alleen aan de winnaarskant kunnen punten worden gescoord. Het spel kent veel verschillen met regulier beachvolleybal. Zo zijn vijf teams tegelijkertijd actief in plaats van twee, wordt er op tijd gespeeld en betreft het een eliminatierace. In 2018 organiseerde Sportworx de eerste internationale King of the Court tour van vier toernooien, in Utrecht, Antwerpen, op Hawaï en in Californië.