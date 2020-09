Velp voor Oranje steunt verenigingen

VELP – Negentien Velpse verenigingen en stichtingen ontvangen een dezer dagen een donatie van Stichting Velp voor Oranje. Deze is vooral bedoeld als ‘hart onder de riem’ en ook om ‘onze waardering voor jullie inzet’ te tonen, laat het bestuur weten.

“Ieder jaar staan op Koningsdag meer dan honderd vrijwilligers paraat van diverse verenigingen om van die dag een feestdag te maken voor vele duizenden mensen”, vertelt bestuurslid Patrick Jansen van Velp voor Oranje. “Daarmee verdienen ze tegelijkertijd geld verdienen voor hun vereniging.” Maar die inkomsten liepen de verenigingen dit jaar mis, omdat Koningsdag werd afgelast vanwege de coronacrisis. Overigens liep ook Velp voor Oranje haar belangrijkste bron van inkomsten mis omdat de Kermis niet kon doorgaan en er dus geen pacht werd betaald. “Maar onze sponsoren en donateurs lieten ons gelukkig niet in de steek”, zegt penningmeester Kees Prins. “En die zullen het vast waarderen dat we hun financiële steun delen met de Velpse verenigingen en stichtingen die ons al jarenlang helpen bij de organisatie van diverse evenementen en die het nu extra moeilijk hebben.”

Hoewel Koningsdag niet door kon gaan en ook de herdenkingen en vieringen van 75 Jaar Vrijheid werden afgelast, heeft Velp voor Oranje toch nog een aantal geplande activiteiten uitgevoerd. Op de dag van de Bevrijding van Velp ontvingen alle bewoners in verzorgingstehuizen een kaart en reed een antieke brandweerwagen met geluidsinstallatie door het dorp om aan te kondigen dat de website www.verborgeninvelp.nl online was gezet. Hier zijn onder andere twee documentaires te zien met verhalen van Velpenaren over de oorlogstijd. Leerlingen uit groepen 7 en 8 van de basisscholen kregen een speciale oorlogsuitgave van de Oudheidkundige Kring en onlangs nog een herinneringsvaantje in de vorm van een boekenlegger.

Foto: De Koningsdagmarkt op de Rozendaalselaan trekt normaal duizenden bezoekers, maar kon dit jaar niet doorgaan