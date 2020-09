Veelzijdig Velp brengt een zondagje Volop Velp

VELP – Op zondagmiddag 20 september nodigt ondernemersvereniging Veelzijdig Velp een ieder uit om ‘een rondje centrum Velp te doen’. Een kleinschalig evenement staat dan op de planning met een sfeer van gemoedelijkheid en waarbij tevens van alles te zien, te horen en te beleven is.

Tussen 12.00 en 17.00 uur is een deel van de centrumstraten gesloten voor het doorgaande verkeer en kan men op een veilige manier genieten van een gezellige zondagmiddag. Veel winkels zijn dan open en er worden tal van aanbiedingen gedaan. Daarnaast is er een vol programma voor jong en oud. Uiteraard is er zeer zorgvuldig gekeken naar de veiligheid en de genomen maatregelen uitvoerig besproken met verschillende instanties. Iedere bezoeker, mits hij of zij zich aan de regels houdt, kan op een veilige manier ‘een rondje Velp’ maken en zich amuseren, laten entertainen en een hapje en drankje nemen.

Tijdens de tocht door het centrum, die enkel en alleen in één richting kan en mag worden gelopen, staan niet alleen her en der gezellige kraampjes, maar kunnen bezoekers verrast worden door een ontmoeting met bijzondere straatartiesten. Op een grote wereldbol is een ontmoeting met de Wereldwandelaar mogelijk en is te zien hoe Tattoo-papa zijn kroost bezig houdt. De Marskramer is een opvallende creatie en zingt de sterren van de hemel, terwijl Schmörl Bratz de bezoeker verwart en toch weer een glimlach op het gezicht tovert.

Op meerdere plaatsen in het centrum klinkt muziek. Het dweilorkest 94½ is weer van de partij, maar ook zangers en andere muzikanten zijn er te horen en te zien. Er is een open podium waarom een ieder zijn of haar talent mag laten zien. Opgave vooraf is wel nodig en kan via tel. 06-24166241.

Winkeliers komen met hun laatste zomersales naar buiten en leuke aanbiedingen in de winkel.

Op verschillende plaatsen zijn er proeverijen en proeverijtjes. Voor een klein bedrag of soms helemaal voor niets kan er bier of wijn worden geproefd of lekkernijen. Maar ook nieuwe smaken ijs worden in de proeverij gepresenteerd. Keus alom. Een speciale flyer op de dag zelf laat de details van het VOLOP VELP-programma zien.

Meedoen aan dit evenement is nog steeds mogelijk. Er is nog een aantal plaatsen vrij om bijvoorbeeld iets te promoten of artikelen te verkopen. De nadruk ligt hierbij op zelfgemaakte spullen, maar zeer zeker niet op tweedehands. Informatie hierover staat op www.veelzijdigvelp.nl bij ‘evenementen/acties’.