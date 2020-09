Veel animo voor glasvezel in Apeldoornse dorpen

LOENEN – Delta Fiber Netwerk krijgt in de Apeldoornse dorpen veel animo om deel te nemen aan glasvezel. Juist in deze tijd waarin veel mensen thuiswerken, kinderen online les krijgen en men steeds meer met elkaar gaat videobellen, is de aanleg van glasvezel voor een stabiele en snelle internetverbinding voor velen zeer welkom.

Er werden voorlichtingsavonden gegeven in de dorpen Loenen, Uddel, Hoenderloo, Beekbergen, Lieren en Klarenbeek. Maandag 6 september was in De Brink in Loenen de start van deze reeks bijeenkomsten. De opkomst van de Loenenaren viel Delta Fiber zeker niet tegen. Er was rekening gehouden met de coronavoorschriften. In de zaal waren de stoelen op gepaste afstand geplaatst. Bij de verschillende kraampjes kon men zich in De Brink laten informeren over de voordelen en toekomstmogelijkheden van diverse abonnementen.

Er werd een duidelijke presentatie gegeven over de komst van glasvezel in de kom van het dorp. In het buitengebied van Loenen is men momenteel al bezig met de aanleg. Er werd gesteld dat men anno 2020 niet meer kan zonder snel internet. De coronacrisis maakt dat nog eens extra duidelijk, nu thuiswerken voor velen de nieuwe werkelijkheid is geworden. Men ervaart steeds vaker dat de huidige verbinding niet optimaal is, zeker als het hele gezin thuis van internet gebruik moet maken. Kees Zwaan van Delta Fiber liet weten dat er meer bandbreedte nodig is omdat er inmiddels sprak is van digitale spitsuren. Veel gebruiken tegelijkertijd dezelfde kabel. Hierdoor kan men last krijgen van storingen.

Men kan nu zonder extra kosten glasvezel in huis of kantoor laten aanleggen. Om zich goed mogelijk te laten adviseren kan men terecht bij de lokale ambassadeurs en verkopers. Informatie is ook te verkrijgen bij het informatiepunt aan de Dorpstraat 16a, in Beekbergen. Inwoners kunnen zich tot 4 november aanmelden. Daarna bekijkt Delta Fiber of er genoeg animo is om een glasvezelnetwerk aan te leggen in Loenen. De grens is bepaald op 35 procent van de adressen.