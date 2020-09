Veel activiteiten in buurthuis De Poort

VELP – Buurthuis de Poort heeft een bomvol programma met wekelijks allerlei leuke activiteiten. Denk aan sportieve bijeenkomsten met boksen, seniorengym, jeu de boules of biljarten. Er zijn creatieve activiteiten, zoals naailes, origami en keramiekclub. Kinderen kunnen terecht bij de Kidsclub en bewegen voor de jeugd. Verder is er elke woensdag het Velpsch Maal, wordt er gekaart, is er linedancen en iedere vierde zaterdag van de maand het Repair Café. Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op www.buurthuisdepoort.nl.