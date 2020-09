DIEREN – In een klein gezelschap én op corona-afstand, werd zaterdag het boek ‘Van goudakker naar dodenakker’ gepresenteerd. Dat gebeurde op de begraafplaats aan de Harderwijkerweg, het onderwerp van het boek. Auteur Thomas Hilhorst overhandigde de eerste exemplaren aan Henk Godschalk van de begraafplaatsen in de gemeente Rheden, en aan Albert Lentink, president van de Buurtschap van Dieren. Aansluitend volgde in de Readshop Dieren een goed bezochte signeersessie, waar veel belangstellenden het boek aanschaften en het lieten signeren door Hilhorst.

‘Van goudakker naar dodenakker’ gaat over de historie van de begraafplaats die tegenwoordig ligt ingeklemd tussen de Zilverakker en de Harderwijkerweg. De begraafplaats is een rijksmonument waarover tot voor kort maar weinig informatie te vinden was. Dierenaar Hilhorst werd gevraagd historisch onderzoek te verrichten en dit aan het papier toe te vertrouwen. Er ligt een aantal bekende mensen begraven, zoals Paulus Daum, Jan Ligthart, de familie Kölling en Derk Jan Middelhoven, maar ook een oudere zus van Vincent van Gogh en sergeant Chris Meijer. Zij worden ook allemaal beschreven in het boek.

Het boek ‘Van goudakker tot dodenakker’ is te koop in de Readshop in Dieren. De winkelprijs is 17,50. Uitgave WMJP, ISBN: 978-90-808838-9-5.

Foto:

Uit handen van auteur Thomas Hilhorst (rechts), ontvangen Henk Godschalk en Albert Lentink de eerste exemplaren van het boek over de Algemene begraafplaats in Dieren.