Uitleg over mantelzorg en PGB

EERBEEK – Het Knooppunt Mantelzorg Brummen nodigt alle mantelzorgers uit de gemeente Brummen van harte uit voor de bijeenkomst over mantelzorg en PGB op woensdag 23 september. Deze vindt plaats in het Tjark Riks Centrum, Derickxkamp 2a inEerbeek en duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen mensen die langere tijd zorg of ondersteuning nodig hebben deze zelf regelen. Ook sommige zorgtaken van mantelzorgers kunnen uit een PGB worden betaald. In de bijeenkomst wordt verteld hoe dit werkt, waarom je dit wel of niet zou willen en wat de voor- en nadelen zijn ten opzichte van zorg in natura (ZIN).

De bijeenkomst is gratis en wordt gegeven door een voorlichter van Per Saldo, die tevens ervaringsdeskundig is. Omdat er met inachtneming van de RIVM-maatregelen, maar maximaal dertig personen kunnen deelnemen, is aanmelden nodig. Dit kan tot en met 18 september op tel. 0575-561988 of via e-mail: mantelzorg@welzijnbrummen.nl