Uitdagende IDM rondes voor Victor Steeman op de Sachsenring en Lausitzring

LATHUM – Het was twee weken geleden een uitdagende week voor motorcoureur Victor Steeman op de Sachsenring en Lausitzring in Duitsland. De Lathumse coureur had geen enkele ervaring met zijn Yamaha R6 op beide circuits.Steeman scoorde vier top-tien klasseringen, maar kampte met gripproblemen op de Sachsenring.

De Lentink Sports Racing coureur stond voor een mooie uitdaging tijdens de tweede ronde van het IDM Supersport 600 seizoen op de Sachsenring, die op een ongebruikelijke maandag en dinsdag werd verreden. Steeman had enkel ervaring met lichtere motoren op het bochtige circuit met veel hoogteverschillen. Veel andere rijders hadden er al wel eerder gereden of testmeters gemaakt. Tijdens de trainingen werkte het team hard om de achterstand te verkleinen. Dit lukte goed, want Steeman wist zich iedere training goed te verbeteren. Dit leverde Victor een zevende startplaats op voor aanvang van de race. De jonge coureur kende een geweldige start in de eerste race. Steeman dook als tweede de eerste bocht in. Hij kampte na een aantal ronden met de grip aan de achterzijde en had daarom niet het tempo om te strijden voor het podium. Steeman kwam uiteindelijk als achtste over de finish. Voor de tweede race werd de setup flink aangepast, helaas zonder het gewenste resultaat voor hem. Opnieuw was zijn openingsfase sterk en kon de coureur uit Lathum mee met de kopgroep. In de loop van de race zakte Victor terug en kwam als tiende over de finish.

Victor Steeman: “We hadden voor deze dagen eigenlijk nog geen problemen met de afstelling gehad. Helaas vandaag wel in de races. We hadden problemen met de grip aan de achterkant. Mijn start was beide keren erg goed en wist veel plaatsen te winnen. In de beginfase van de race kon ik ook mee met de kopgroep, maar daarna moet ik lossen. Baal ervan, omdat ik wel qua tempo mee kon met de voorste groep. Het team heeft wel enorm hard voor mij gewerkt, waarvoor dank. De Lausitzring is een hele andere baan en ik heb er vertrouwen in dat we er dan weer bij zitten.”

Vanuit de Sachsenring ging Lentink Sports Racing door naar de Lausitzring voor de derde ronde van het IDM Supersport 600 seizoen. Steeman had ook op dit circuit nog nooit gereden met de Yamaha R6. De afstelling van de motor werd steeds verder verbeterd en ging zelf ook steeds beter rond op het zeer hobbelige circuit Lausitzring. Steeman kwalificeerde zich op de tweede startrij als zesde voor beide races. Steeman had een uitstekende start in de eerste race. Helaas voor hen werd de race in de tweede ronde afgebroken met een rode vlag. Ook bij de herstart was Victor goed weg. In de loop van de race moest de 20-jarige coureur een paar plaatsen prijsgeven. Wel wist hij een mooie top-vijf klassering te scoren. In de tweede race kwam Victor opnieuw goed van zijn plaats. In de beginfase kon hij aanhaken bij de voorste drie. Helaas moest Victor na een klein foutje lossen en kwam hij terecht in de groep die in gevecht was voor plaats vier. Nadat er een crash was in de groep verloor Steeman de aansluiting met de vierde rijder. Wel wist hij zijn tweede top-vijf klassering van het weekend te scoren. Steeman staat na zijn goede uitslagen op een zesde plaats in het kampioenschap. Aankomend weekend komt Lentink Sports Racing in actie tijdens de laatste ronde van het IDM seizoen 2020 op de Hockenheimring Duitsland. Vervolgens staan er nog twee OW Cup evenementen voor Steeman op het programma.

Victor Steeman: “Ik ben heel tevreden over dit weekend. Ik had nog niet eerder met de Supersport 600 op dit circuit gereden. Ondanks deze achterstand wisten we flinke stappen te maken en twee goede uitslagen te scoren. Ik kon in de beginfase van de races ook goed met de kop mee. Met een vierde en vijfde plaats kunnen we thuiskomen!”

Foto: Henk Teerink