Tweede ronde Ik buurt mee! van start

LAAG-SOEREN – Op woensdag 2 september luidde wethouder Marc Budel, samen met initiatiefnemers de heer Fred Haandrikman en de heer Tom Eikelboom het officiële startmoment van de tweede ronde Ik buurt mee! in bij het kerkje in Laag Soeren. Dit is één van de initiatieven dat nog even moet doorsparen om de klok van het monumentale kerkje in Laag Soeren te verlichten. Zo zal dit monument ook in het donker een mooie blikvanger zijn voor iedereen die over de Harderwijkerweg in Laag Soeren rijdt.

Ieder huishouden in de gemeente Rheden heeft op vrijdag 4 september de tweede Ik buurt mee! waardecheque van 7,50 euro ontvangen . Op www.ikbuurtmee.nl kunnen inwoners deze cheque doneren voor initiatieven van, voor en door inwoners.De tweede ronde loopt van 4 september tot 18 oktober. In deze 6 weken kunnen inwoners de waardecheque direct doneren of activeren. Als de waardecheque is geactiveerd, blijft deze ook na 18 oktober geldig om aan een buurtinitiatief naar keuze te doneren.

In maart ontving ieder huishouden de eerste waardecheque van 7,50 euro. Inmiddels staan er op www.ikbuurtmee.nl al 79 initiatieven waarvan 25 initiatieven al het volledige bedrag hebben gespaard. Zo zijn er (natuur)speelplaatsen aangelegd en een flink aantal AED’s geplaatst. Initiatieven die nog niet het volledige bedrag bij elkaar hebben, kunnen in deze ronde doorsparen. Met Ik buurt mee! wil de gemeente Rheden haar inwoners nog meer betrekken bij het behoud en het verbeteren van de leefkwaliteit in de buurten. Op www.ikbuurtmee.nl staat meer informatie over de maatregelen rond corona en wat dit voor Ik buurt mee! initiatieven betekent.

Foto: Cynthia Vos