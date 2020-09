Tuinconcerten bij Jansen & de Feijter

VELP- Boekhandel Jansen & de Feijter startte in juni een serie miniconcerten in de tuin. In september vinden de laatste twee tuinconcerten plaats. Ook weer op woensdagavond van 20.00 tot 21.00 uur. De prijs is 20 eur per persoon inclusief een hapje/drankje. Er is geen pauze en geen nazit en er moet van tevoren worden gereserveerd. Er is plaats voor maximaal 30 personen en bij slecht weer wordt het concert geannuleerd.

Op woensdag 2 september staat er een concert van Christian Sanders op het programma.

Christian Sanders behaalde in 2010 zijn bachelor diploma aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen. In 2015 slaagde hij met een 9+ voor zijn masterstudie aan het conservatorium te Utrecht. Hij vervolgde zijn studie aan de Musik und Kunst Privatuniversität Wien waar hij zich als uitvoerend musicus verder ontwikkelde en slaagde voor het prestigieuze Certificate of Performance Program. Christian nam succesvol deel aan een groot aantal concoursen. Momenteel werkt hij samen met de Duitse violist Thomas Schüler, de Slowaakse violiste Lucia Harvanova, de Bulgaarse celliste Liliana Kehayova en de violiste Patricia Kuijk. Sinds kort is Christian een cross-overproject aangegaan met popzangeres Marja Adams.

Op woensdag 9 september is het podium voor het Duo Clazzi. Clazzi​ is een jong en dynamisch duo bestaande uit accordeonist ​Dirk Overbeek en cellist ​Job-Jurre Huiskamp​. ​Ze brengen muziek die niet aan stijl is gebonden, maar altijd stijlvol is. Beide hebben hun wortels in de klassieke muziek, maar zijn daarnaast ook actief in de pop, jazz en theaterwereld. ​Deze veelzijdigheid is terug te vinden in hun repertoire. Klassieke werken, tango’s, jazz-standards en eigen composities, alles komt voorbij. Met veel ruimte voor eigen interpretatie en improvisatie is elk concert weer verrassend.