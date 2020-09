Toch nog een zomerconcert in Martinikerk

DOESBURG – Cantor-organist Wilbert Berendsen gaf vorige week donderdag een orgelconcert in de Martinikerk in Doesburg. Het was zijn eerste grote concert nadat corona half maart Nederland grotendeels stillegde. Hij speelde op alle drie de orgels die de kerk rijk is. Er klonken César Aug. Franck (Final), Johann Sebastian Bach en Georg Philipp Telemann. Ook speelde hij meerdere werken van Nico Verrips, een oud-docent van Berendsen die dit voorjaar op negentigjarige leeftijd overleed. “Het was een eerbetoon aan hem”, aldus Berendsen. “Verrips componeerde fraaie stukken in krachtige taal en ik mag dat graag zo nu en dan ook weer aan anderen laten horen.” De organisatie was in handen van Stidomu.

Foto: Han Uenk