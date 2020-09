‘t Koffielokaal weer open

DIEREN – ‘t Koffielokaal van de Vineyard in Dieren is weer open. Elke woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur is iedereen welkom voor een gratis kopje koffie of thee. Daarnaast is er elke tweede en vierde woensdag van de maand een rommelmarkt. De Vineyard is te vinden aan de Molenweg 14 in Dieren.