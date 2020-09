Suez blijft papier inzamelen in Rheden

GEM. RHEDEN – Afvalverwerker Suez blijft de komende maanden het oud papier inzamelen in de gemeente Rheden. Omdat er nog nauwelijks sprake is van versoepeling van de coronamaatregelen wil de gemeente nog niet dat verenigingen deze taak weer oppakken.

Sinds het begin van de coronacrisis in maart wordt het papier niet meer opgehaald door vrijwilligers van de verschillende verenigingen in de gemeente. Dit was door de genomen maatregelen niet langer mogelijk. Met Suez is toen de afspraak gemaakt dat zij dit vanaf april zou gaan doen. Voorlopig blijft dit dus zo, omdat de regels nog niet voldoende versoepeld zijn.

De nieuwe inzameldagen voor 2020 staan op www.rheden.nl en in de Afvalwijzer app. Deze dagen komen niet overeen met de dagen op de afvalkalender. Omdat Suez het oud papier overdag ophaalt, moet het oud papier voor 7.30 uur aan de weg staan.