Studiekring De Verdieping start tweede groep in Dorpshuis Rheden

RHEDEN – Studiekring De Verdieping is een groep 50-plussers die sinds enige jaren tweewekelijks bij elkaar komt in de Bibliotheek Dieren om te praten over allerlei onderwerpen die hen bezighouden. Per 6 oktober gaat ook een gespreksgroep van start in het Dorpshuis in Rheden.

De leden van De Verdieping praten over van alles en nog wat. Filosofie, communicatie, psychologie, maatschappij en religie, bijvoorbeeld, maar ook meer persoonlijke aspecten als levensvragen, spiritualiteit en zingeving komen aan bod. De studiekring kenmerkt zich door eigen inbreng, respect voor elkaars inzichten en interessante gedachtewisselingen. Daarnaast draagt zij bij aan een uitbreiding van sociale contacten. Het is voor veel deelnemers een moment om naar uit te kijken.

Omdat er binnen deze groep in Dieren geen ruimte meer is voor nieuwe deelnemers én om meer mensen de kans te geven zich breed te blijven ontwikkelen en met leeftijdsgenoten te praten over wat hen écht bezighoudt, start De Verdieping dit najaar een tweede gespreksgroep op in het dorpshuis in Rheden. De eerste bijeenkomst is op 6 oktober, daarna komt de groep in de oneven weken bijeen op de dinsdagen van 14.00 tot 16.00 uur. De kosten bedragen 7,50 euro per bijeenkomst, inclusief consumptie.

Vijftigplussers zijn welkom op de kennismakingsbijeenkomst op zaterdag 3 oktober. Deze wordt gehouden in Dorpshuis Rheden en duurt van 14.00 tot 16.00 uur. de deelnemers van De Verdieping geven de belangstellenden alle informatie. Ook is meer informatie te vinden op www.bibliotheekveluwezoom.nl/studiekringen of verkrijgbaar bij Hans Herweijer via tel. 06-21818916 of gespreksgroep.de.verdieping@gmail.com.