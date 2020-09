Straatspeeldag in Brummen en Eerbeek

BRUMMEN/EERBEEK – Tijdens de Nationale Sportweek wordt er op woensdag 23 september van 14.00 en 17.00 uur in Brummen en Eerbeek een straatspeeldag worden gehouden. Op deze dag wordt de straat voor even teruggegeven aan de kinderen. Zij kunnen springen op de springkussen, er zijn XL-lego blokken een wateractiviteit en meer. Dat ook nog eens in combinatie met een DJ.

Ook wordt er aandacht gevraagd om rustiger te rijden binnen de bebouwde kom en het tegen gaan van sluipverkeer. In Eerbeek zal de straatspeeldag plaatsvinden voor het schoolgebouw van basisschool Spr@nkel en basisschool de Triangel. In Brummen zal deze dag plaatsvinden voor het gebouw van de Oecumenische basisschool en de Expeditie 24/7.

Deze dag is voor kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Normaliter valt deze dag altijd in juni, maar door de coronacrisis heeft Sportkompas samen met Stichting Welzijn Brummen besloten om deze activiteit te verplaatsen.