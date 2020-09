Stoomtrein rijdt ook in september

BEEKBERGEN – De vrijwilligers van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) gaan er voor zorgen dat ze ook in de maand september onder stoom blijven. Iedere zondag in september stoomt de VSM vanuit station Beekbergen door het afwisselende Veluwse landschap. De reis met de VSM stoomtrein voert de reizigers over de meer dan 130 jaar oude Koningslijn tussen Beekbergen en Dieren. Het station Beekbergen aan de Dorpstraat 140 vormt het kloppend hart van dit levende museum. Hier bevindt zich het historische stoomdepot met een omvangrijke collectie historisch spoormaterieel.

Elke zondag in september rijdt de statige stoomlocomotief met een sleep aan historische rijtuigen over de prachtige Veluwe. Zodra de hoofdconducteur het vertreksein geeft, brengen de stoker en de machinist de trein met veel gesis op gang voor een unieke en nostalgische belevenis. Op zondag 13, 20 en 27 september vertrekt de stoomtrein om 10.00 én om 13.30 uur vanaf het Museumstation Beekbergen naar Dieren en weer terug.