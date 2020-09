Steunpunt Geld en Administratie is een vraagbaak in tijden van crisis

GEM. BRUMMEN – Binnen de gemeente Brummen is het Steunpunt Geld en Adminstratie actief. Deze laagdrempelige vraagbaak kan helpen bij financiële problematiek, ook voor mensen die nu door de coronacrisis in moeilijkheden komen.

Voor veel mensen vallen door de coronacrisis zekerheden weg. Zzp’ers krijgen geen opdrachten meer, bedrijven komen in zwaar weer en niemand weet hoe lang dit duurt. Martine Jurriens, directeur van Stichting Welzijn Brummen, legt uit hoe het steunpunt juist in deze tijd hulp kan bieden. “Volgens het Nibud vreest ruim een derde van de Nederlandse huishoudens in de komende tijd moeilijk rond te komen als gevolg van de coronacrisis. Het is goed om dit te benoemen en bespreekbaar te maken. En vooral ook aan te geven waar mensen voor hulp en advies terecht kunnen. Wij willen inwoners met financiële problemen heel graag helpen.”

Willem van de Bilt is budgetadviseur bij het Steunpunt Geld en Administratie en heeft uit datzelfde Nibud-rapport opgemaakt dat als mensen te maken krijgen met minder inkomsten, ze dat zullen compenseren met spaargeld én door te bezuinigen. “Als rekeningen niet meer betaald kunnen worden, dan is de premie voor de zorgverzekering het eerste dat sneuvelt. Dit is natuurlijk een groot risico, want schulden lopen door bijkomende kosten snel op.”

Volgens Van de Bilt beginnen problematische schulden met betalingsachterstanden. ‘’Mensen met financiële problemen vragen vaak geen hulp of doen dit erg laat. Vanwege schaamte of trots. Of omdat ze het niet serieus nemen. Hierdoor stapelen de problemen zich op. Een kleine schuld kan dan uitgegroeid zijn tot een niet meer zelf op te lossen probleem dat het leven beheerst. Stress, een slechtere gezondheid en verlies van werk kunnen het gevolg zijn. En het kan echt iedereen overkomen. Mijn oproep is om niet met financiële problemen door te lopen. Zorg dat je jouw zorgen op tijd bespreekbaar maakt’’, aldus Willem van de Bilt.

Het Steunpunt Geld en Administratie is een laagdrempelige, gratis vraagbaak. Iedereen kan op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur contact opnemen via tel. 0575-561988. Er wordt nauw samengewerkt met Team voor Elkaar, woningbouworganisatie Veluwonen, zorgverzekeraars, energiemaatschappijen, de Belastingdienst en PlanGroep, een organisatie die is gespecialiseerd in schuldhulpverlening. Zo kunnen mensen financiële problemen en dreigende betalingsachterstanden op tijd worden geholpen.