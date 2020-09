Start to Run bij AV Gelre

DIEREN – Zaterdag 19 september om 11.00 uur gaat bij AV Gelre in Dieren de Start to Run hardloopcursus van start. Met een uitgekiend programma en enthousiaste, professionele en ervaren begeleiders daagt de club iedereen uit om op een ontspannen wijze te leren hardlopen.

Elke zaterdagochtend 11.00 uur en woensdagavond om 19.00 uur kunnen lopers aansluiten bij de trainingen op de locatie aan de Kolonieweg in Dieren. Naast baan- en bostrainingen en theoretische ondersteuning krijgen deelnemers een startpakket, bestaande uit het Runners World magazine en audiocoaching via de app. Deze cursus is een samenwerking van AV Gelre met Yakult-Start to Run. Inschrijven kan via www.yakultstarttorun.nl. Vragen kunnen ook gesteld worden via str-dieren@hotmail.com.

Lopers die het hardloopvirus al te pakken hebben kunnen ook trainingen volgen via AV Gelre. De Dierense club verzorgt trainingen op verschillende niveaus, zowel duurtrainingen in het bos als techniektrainingen op de atletiekbaan. Op de website www.avgelre.nl staat alle informatie en de trainingstijden.