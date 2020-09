Start sportseizoen en coronamaatregelen

RHEDEN – Het seizoen start bij de meeste sportverenigingen in de gemeente Rheden weer. Er is al weer veel mogelijk op het gebied van sporten en bewegen, maar nog niet alles kan zoals ‘voor’ corona. De sportverenigingen hebben afgelopen week een brief ontvangen van de gemeente, waarin de belangrijkste richtlijnen zijn toegelicht.

De basisregel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt tot personen van 18 jaar of ouder. Voor contactsporten is hier tijdens het sporten een uitzondering op gemaakt. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij spelcontact mogen hebben en tijdens trainingen en wedstrijden geen 1,5 meter afstand hoeven te houden. Bij sportscholen dient wel 1,5 meter afstand gehouden te worden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder dus wel 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Dat geldt ook in de kleedkamers en in de kantines.

Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open. Deze worden regelmatig schoongemaakt en gedesinfecteerd.

Wedstrijden en toernooien weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn, mits op 1,5 meter afstand van elkaar. Bij klachten zoals verkoudheid, keelpijn, hoesten of benauwdheid, moeten zij thuis blijven. Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan. Wie een bezoek wil brengen aan een kantine of clubhuis, dient dit vooraf te reserveren. Daarnaast dienen clubs bezoekers te vragen om hun contactgegevens beschikbaar te stellen. Wanneer de kantine of bar slechts een uitgiftepunt is waar continue doorstroom plaatsvindt, is dat niet nodig. Het is dan wel belangrijk dat bezoekers alleen naar binnen gaan en niet aan de bar blijven staan.