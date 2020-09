Start competitie ACE’19 Doesburg-Angerlo

DOESBURG – Zaterdag 19 september is de volleybalcompetitie van start gegaan voor de meeste competitiespelers van volleybalverenging ACE’19. Volleybalvereniging ACE’19 is eind vorig jaar opgericht en ontstaan uit DES Angerlo en The Phantoms uit Doesburg. In de winter is hard gewerkt door het bestuur aan een administratieve samenvoeging en het afwerken van de ‘to do’-lijst.

Met de samenvoeging is een grotere vereniging ontstaan. Beide verenigingen hebben samen ruim 100 jaar historie achter zich gelaten en zijn met een frisse start begonnen aan een nieuw competitiejaar. In totaal heeft ACE’19 nu 10 competitieteams en telt de vereniging 131 leden. Vorig seizoen hebben leden van beide verenigingen al onder de nieuwe naam gespeeld, maar vanwege de coronacrisis kwam dit seizoen abrupt ten einde.

Volleybalvereniging ACE’19 zoekt nog jonge spelers die de sport willen leren en die het leuk lijkt om door te groeien naar een competitieteam binnen de vereniging.

Achter de schermen is hard gewerkt om alle leden in een volledig nieuw tenue te kunnen steken en in de nieuwe kleding werd de eerste wedstrijd gespeeld. Sponsoren hebben wederom geïnvesteerd voor reclame van hun bedrijf op de shirts. Sponsoren kunnen zich nog melden voor de sponsoring van een volleybal of een reclamebord in de sporthal.

Op de foto staat team Heren 1 van ACE’19. De mannen wonnen de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen tegen H1 Marvo ‘76 met drie tegen één. Zo werden de eerste 4 punten van het seizoen 20/21 bijgeschreven. Niet alle competitieteams konden hun geplande wedstrijd spelen, omdat tegenstanders zich af moesten melden in verband met coronabesmettingen binnen hun team.

Henry Tieben, tel. 0611123371