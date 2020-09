Spritshz presenteert eerste Loen’s Vroagen Vuur

LOENEN – De jongerenvereniging Spritshz presenteert dit jaar voor het eerst de enige echte dorpsquiz: Loen’s Vroagen Vuur. Een quiz met Loenen in de hoofdrol. Naast vragen over de Loenense historie zijn er nog andere thema’s om het hoofd over te breken. De dorpsquiz wordt gehouden op zaterdag 3 oktober.

De bedoeling is dat het Quizboek tussen 19.00 en 19.30 wordt opgehaald bij Spritshzsoos in de kelder van De Brink en thuis vanuit een woonkamer (of op andere plek) samen wordt gespeeld. Men heeft de hele avond de tijd om zoveel mogelijk vragen uit het quizboek uit te zoeken en te beantwoorden. Men dient goed op te letten want gedurende de avond moet men met het team op pad voor live opdrachten in het dorp. Het quizboek moét voor 23.30 weer ingeleverd zijn bij Spritshz.Met een team van maximaal twaalf personen, speelt men de quiz vanuit een hoofdkwartier naar keuze. Spritshz zegt: “Zorg samen voor een hapje en een drankje. Het wordt een avond vol vermaak! Dus; opa’s, oma’s, teamgenoten, collega’s, vrienden, familie of een zooitje bij elkaar geraapt; denk jij (bijna) alles te weten van Loenen en nog vele andere onderwerpen? Geef je dan nu op!”.

De kosten zijn 30 euro per team.

Opgave kan via de Facebook-pagina van Spritshz of het Loen’s Vroagen Vuur. Tijdens het Loen’s Vroagen Vuur zal er rekening worden gehouden met de coronamaatregelen. Er hebben zich al tien teams opgeven maar er kunnen er nog veel meer bij.