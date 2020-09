Spreekuur huurdersvereniging

GEM.RHEDEN – Op maandag 21 september hervat de Huurdersvereniging Rheden zijn spreekuur in Dieren. Op elke derde maandag van de maand wordt het spreekuur gehouden van 19.30 tot 20.30 uur in de Ontmoetingskerk in Dieren. Op elke tweede en vierde dinsdag van de maand is er van 19.00 tot 20.00 uur een spreekuur aan de Dr. Schaepmanstraat 17 in Velp.