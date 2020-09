Sportief trimmen in de Loenermark

LOENEN – Het heeft even geduurd maar sportievelingen kunnen nu in de Loenermark de spieren loswerken op de nieuwe natuurtrimbaan, die kort geleden geheel gereed is gekomen. Jong en oud kan een parcours volgen van ongeveer 2 kilometer lang, waarlangs twaalf toestellen staan opgesteld.

Het lag in de bedoeling deze maand een officieel tintje te geven aan de opening van de nieuwe baan, maar door corona moet dit even uitgesteld worden. Het bestuur van de stichting Vrienden van de Loenense Bossen wilde toch officieus de baan openen en deed dit met een bijeenkomst waarvoor de vrijwilligers waren uitgenodigd.

Bij de startplek van de trimbaan voor in de Loenermark (bij de eerste vijfslag) naast de Loenense Kei scheen de zon vrolijk. Er was in het gras nog te zien dat kort geleden hier de wilde zwijnen ook waren geweest. Maar die waren nu in geen velden of wegen te bekennen.

Voorzitter Gerrit van de Sprenge was blij dat het nu zover was dat dit project van de stichting gereed is. Hij verwelkomde de vrijwilligers en vertegenwoordigers van Loenense bedrijven en Geldersch Landschap. Hij memoreerde hoe in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw deze trimbaan was aangelegd in het Loenense bos. Hier werd veel gebruik van gemaakt. Helaas ontbrak het aan onderhoud, waardoor de toestellen in verval raakten.

Toen de stichting Vrienden van de Loenense bossen probeerde een begin te maken met de opbouw van een nieuwe uitkijktoren, kwam ook de wens naar voren om de trimbaan in ere te herstellen. Het lukte om toestemming te krijgen van Geldersch Landschap, dat ook het benodigde hout leverde. De voorzitter prees de mannen die lange tijd druk zijn geweest om de toestellen op te bouwen. Er moest veel geschild, geboord, gezaagd en gegraven worden om alles gereed te krijgen. Van de Sprenge probeert met zijn bestuur op deze plek ook een waterpomp te krijgen voor de dorstige trimmers. Ook komt er een huisje met informatie over de trimbaan.

De voorzitter hoopte deze middag te kunnen vertellen wanneer er nu eindelijk gestart kan worden met de bouw van de uitkijktoren en trapjesberg. Hij vertelde dat de stichting helaas veel ‘domme pech’ heeft met de bouw. Gemeente en provincie doen moeilijk. Vooral de provincie vraagt herhaaldelijk om allerlei (dure) rapporten. Even dreigde zelfs alles niet door te gaan. De stikstofproblemen waren er ook. Maar Van de Sprenge heeft goede hoop dat het volgend jaar toch gaat gebeuren.

Het gehele gezelschap ging even naar een van de toestellen voor een foto, waarmee de trimbaan officieus in gebruik is genomen. Dagelijks kan men er iedere dag terecht om de trimbaan ‘even te nemen’. Ook blijft de stichting iedere zondag actief met de koffiekar op de bosweide bij de schaapskooi van 10.00 tot 17.00 uur.

Foto: Martien Kobussen

Foto: Voor een flinke groep vrijwilligers was het aanleggen van de trimbaan een flinke klus